Александр Филиппов забил дебютный гол в еврокубках

В матче первого раунда квалификации Лиги Конференций ирландский "Дерри Сити" уступил дома латвийской "Риге" со счетом 0:2. Один из голов гостей забил украинский нападающий Александр Филиппов.

Он вышел в стартовом составе своей команды и отличился сначала ассистом в первом тайме, а затем голом во второй половине встречи. Это были первые результативные действия Филиппова в еврокубках в его карьере, ведь в поединке против "Дерри Сити" он дебютировал в европейских турнирах.

Отметим, что в этом поединке сыграли еще два украинца: 90 минут провел Юрий Вакулко и 14 минут Владлен Юрченко.

Ранее Александр уже отмечался за “Ригу”, однако во внутреннем чемпионате. Всего на его счету три гола и три ассиста в 18 встречах за латвийскую команду.

Отметим, что до конца этого года Филиппов будет выступать за “Ригу” на правах аренды. Его контракт с "Синт-Трюйденом" действителен до лета 2023-го года.