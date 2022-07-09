Александр Филиппов забил дебютный гол в еврокубках
Украинец дважды отличился в матче Лиги Конференций
Фото: facebook.com/rigafootballclub
В матче первого раунда квалификации Лиги Конференций ирландский "Дерри Сити" уступил дома латвийской "Риге" со счетом 0:2. Один из голов гостей забил украинский нападающий Александр Филиппов.
Он вышел в стартовом составе своей команды и отличился сначала ассистом в первом тайме, а затем голом во второй половине встречи. Это были первые результативные действия Филиппова в еврокубках в его карьере, ведь в поединке против "Дерри Сити" он дебютировал в европейских турнирах.
Отметим, что в этом поединке сыграли еще два украинца: 90 минут провел Юрий Вакулко и 14 минут Владлен Юрченко.
Ранее Александр уже отмечался за “Ригу”, однако во внутреннем чемпионате. Всего на его счету три гола и три ассиста в 18 встречах за латвийскую команду.
Отметим, что до конца этого года Филиппов будет выступать за “Ригу” на правах аренды. Его контракт с "Синт-Трюйденом" действителен до лета 2023-го года.
Популярное сейчас
- По Харькову нанесен ракетный удар
- Игроки Металлиста уже забивают за Днепр-1, ван Леувен стартует с поражения. Все спарринги клубов УПЛ этим летом
- В оккупированных частях Донецкой и Луганской областей, а также в Херсоне взорвались склады россиян с боеприпасами
- Хотят вернуть украинца. Специя начала переговоры с Аталантой по Коваленко
- Красотка дня. Балерина Национальной оперы, которая потеряла мужа и сама взяла в руки оружие. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка, которая защищает Украину в составе 93-ї ОМБр Холодний яр. ФОТО