Украинский легионер продолжит карьеру в клубе из Косово

Украинский полузащитник Владислав Хомутов стал игроком "Дукаджини", сообщает пресс-служба клуба из Косово.

Сроки и условия контракта не уточняются, однако по данным Transfermarkt, 24-летний украинец заключил соглашение на один сезон - до 30 июня 2023 года.

Последним его клубом был словацкий "СТК 1914 Саморин", за который он в 10 матчах забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Хомутов - воспитанник донецкого "Олимпика", за который так и не дебютировал на взрослом уровне. Хавбек также успел поиграть за одесский "Черноморец", словацкий "Златое Моравце" и эстонский "Нимме Калью".

К слову, Владислав - сын украинского тренера Дениса Хомутова. Сейчас он тренирует "Чайку" из Киевской области.