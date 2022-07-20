Украинский легионер продолжит карьеру в клубе из Косово
Хавбек продолжает тур по европейским клубам
Фото: KF.Dukagjini1958
Украинский полузащитник Владислав Хомутов стал игроком "Дукаджини", сообщает пресс-служба клуба из Косово.
Сроки и условия контракта не уточняются, однако по данным Transfermarkt, 24-летний украинец заключил соглашение на один сезон - до 30 июня 2023 года.
Последним его клубом был словацкий "СТК 1914 Саморин", за который он в 10 матчах забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Хомутов - воспитанник донецкого "Олимпика", за который так и не дебютировал на взрослом уровне. Хавбек также успел поиграть за одесский "Черноморец", словацкий "Златое Моравце" и эстонский "Нимме Калью".
К слову, Владислав - сын украинского тренера Дениса Хомутова. Сейчас он тренирует "Чайку" из Киевской области.
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