СМИ: Клуб Серии А оформил аренду Коваленко с обязательным правом выкупа

Украинский полузащитник "Аталанты" Виктор Коваленко вскоре вернется в "Специю". Об этом сообщает ресурс Calcio Spezia со ссылкой на Il Secolo XIX.

Переход состоится на правах аренды с правом выкупа, который составит 2 миллиона евро. Эту сумму "орлята" выплатят с рассрочкой в ​​два года.

Есть также основное условие выкупа: Коваленко должен принять участие в 65% матчах своей новой-старой команды.

Виктор вернется в "Специю" уже в понедельник, 25 июля.

Напомним, что Коваленко перешел в "Аталанту" из "Шахтера" в феврале 2021-го за 600 тысяч евро. Его контракт с "бергамасками" рассчитан до лета 2025 года.