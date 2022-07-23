СМИ: Клуб Серии А оформил аренду Коваленко с обязательным правом выкупа
Переход состоится совсем скоро
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский полузащитник "Аталанты" Виктор Коваленко вскоре вернется в "Специю". Об этом сообщает ресурс Calcio Spezia со ссылкой на Il Secolo XIX.
Переход состоится на правах аренды с правом выкупа, который составит 2 миллиона евро. Эту сумму "орлята" выплатят с рассрочкой в два года.
Есть также основное условие выкупа: Коваленко должен принять участие в 65% матчах своей новой-старой команды.
Виктор вернется в "Специю" уже в понедельник, 25 июля.
Напомним, что Коваленко перешел в "Аталанту" из "Шахтера" в феврале 2021-го за 600 тысяч евро. Его контракт с "бергамасками" рассчитан до лета 2025 года.
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