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Кочергин отличился голом за Ракув в матче Лиги конференций

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Очередное результативное действие украинца

Кочергин отличился голом за Ракув в матче Лиги конференций

Фото: rakow.com/ автор неизвестен

UA-Футбол
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В матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций польский "Ракув" играет против словацкого "Спартака" из Трнавы. Во втором тайме поляки открыли гол усилиями украинского легионера Владислава Кочергина.

Отметим, что это уже третий гол Кочергина в этой Лиге конференций за "Ракув". Ранее он дважды забивал в ворота "Астаны".

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В статье: Третий квалификационный раунд Владислав Кочергин Лига конференций
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