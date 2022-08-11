Кочергин отличился голом за Ракув в матче Лиги конференций
Очередное результативное действие украинца
Фото: rakow.com/ автор неизвестен
В матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций польский "Ракув" играет против словацкого "Спартака" из Трнавы. Во втором тайме поляки открыли гол усилиями украинского легионера Владислава Кочергина.
Отметим, что это уже третий гол Кочергина в этой Лиге конференций за "Ракув". Ранее он дважды забивал в ворота "Астаны".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Малиновский может покинуть Аталанту - украинцем интересуется новичок АПЛ
- Журналист: Шахтер выиграл у Динамо борьбу за лидера Зари
- Разошлись миром. Днепр-1 закончил сбор матчем с шестью мячами
- Лунин попал в заявку Реала на матч за Суперкубок УЕФА
- Красотка дня. Сногсшибательная модель, с которой проводит отпуск Карим Бензема. ФОТО
- Роскошная жена аргентинской звезды купается топлес во время отдыха на Ибице. ФОТО
Новости по теме
- 23:05 Зарубежные ЛК. Команда Кочергина снова побеждает, крах украинизированной Кишварды, Славия справилась без Качарабы
- 23:20 Зарубежные ЛК. Гол Кочергина, Петряк, Макаренко и Шабанов тоже идут дальше, Норвегия обходит Украину в ТК
- 00:30 Зарубежные ЛК. Поражения трех белорусских клубов, Кочергин поучаствовал в разгроме Астаны
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти