Кочергин отличился голом за Ракув в матче Лиги конференций

В матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций польский "Ракув" играет против словацкого "Спартака" из Трнавы. Во втором тайме поляки открыли гол усилиями украинского легионера Владислава Кочергина.

Отметим, что это уже третий гол Кочергина в этой Лиге конференций за "Ракув". Ранее он дважды забивал в ворота "Астаны".