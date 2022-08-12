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Защитник Шахтера не хочет возвращаться в клуб после аренды

Наши за границей
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Он чувствует себя уверенно в Бельгии

Защитник Шахтера не хочет возвращаться в клуб после аренды

Фото: ФК Зюлте-Варегем

Новина українською

Защитник "Шахтера" Александр Драмбаев, который этим летом перебрался на правах аренды в "Зюлте-Варегем", заявил о желании продолжить играть в Бельгии.

"Шахтер" отдал меня в аренду на год, но после первых двух месяцев я действительно надеюсь, что пробуду здесь дольше. Я сразу почувствовал себя интегрированным в команду, тренер также часто занимается со мной индивидуально. Это придает мне большую уверенность", - сказал Драмбаев.

Отметим, что "Зюлте-Варегем" имеет опцию на выкуп контракта 21-летнего украинца. По информации бельгийской прессы, полноценный переход защитника не обойдется бельгийцам слишком дорого. Рыночная стоимость Драмбаева оценивается в 200 000 евро.

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В статье: Шахтер (Донецк) Зюлте-Варегем
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Источник:
Voetbal Nieuws

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