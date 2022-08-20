  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Зинченко получил 5-ю оценку в Арсенале за игру против новичка АПЛ
В тренде

Зинченко получил 5-ю оценку в Арсенале за игру против новичка АПЛ

Наши за границей
(1 голосов)

Саша вышел в старте и отыграл полностью поединок

Зинченко получил 5-ю оценку в Арсенале за игру против новичка АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В матче 3-го тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал" в гостях разгромил новичка АПЛ "Борнмут".

Левый защитник "пушкарей" Александр Зинченко вышел в стартовом составе и провел на поле все основное время.

За этот поединок 25-летний украинец получил отметку в 6.8 балла от портала WhoScored. Низшую оценку среди игроков команды Микеля Артеты получил только голкипер Аарон Ремсдейл.

В свою очередь от SofaScore Александр получил оценку 7.1 – это пятая оценка в команде.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Борнмут (Англия) Александр Зинченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
WhoScored

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Bandura (Klagenfurt)
20.08.2022 в 23:46
до сраки ті оцінки.зайдіть краще на сторінку Арсеналу на фейсі і почитайте коменти звичайних вболівальників.Зінченко разом з Жезусом для них божиська.Радий за Зіну-нарешті з Пепового хлопчика перетворився на одного з лідерів хорошої команди…тепер головне не зазвіздитися
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде