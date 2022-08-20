Зинченко получил 5-ю оценку в Арсенале за игру против новичка АПЛ

В матче 3-го тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал" в гостях разгромил новичка АПЛ "Борнмут".

Левый защитник "пушкарей" Александр Зинченко вышел в стартовом составе и провел на поле все основное время.

За этот поединок 25-летний украинец получил отметку в 6.8 балла от портала WhoScored. Низшую оценку среди игроков команды Микеля Артеты получил только голкипер Аарон Ремсдейл.

В свою очередь от SofaScore Александр получил оценку 7.1 – это пятая оценка в команде.