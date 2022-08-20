Зинченко получил 5-ю оценку в Арсенале за игру против новичка АПЛ
Саша вышел в старте и отыграл полностью поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
В матче 3-го тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал" в гостях
Левый защитник "пушкарей" Александр Зинченко вышел в стартовом составе и провел на поле все основное время.
За этот поединок 25-летний украинец получил отметку в 6.8 балла от портала WhoScored. Низшую оценку среди игроков команды Микеля Артеты получил только голкипер Аарон Ремсдейл.
В свою очередь от SofaScore Александр получил оценку 7.1 – это пятая оценка в команде.
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Источник:WhoScored
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Комментарии (1)
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Bandura (Klagenfurt)
20.08.2022 в 23:46
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