Роман Яремчук выставлен Бенфикой на трансфер

Португальская "Бенфика" выставила на трансфер украинского форварда Романа Яремчука. Как сообщает издание Record, лиссабонцы рассчитывают получить за нападающего не менее 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что на Яремчука претендует испанская "Севилья" . Также интерес к Роману проявляют клуб из немецкой Бундеслиги и английский "Эвертон". Последние, однако, вчера объявили о трансфере француза Нила Мопе из "Брайтона" .

Также вчера сообщалось о том, что "Севилья" заинтересована именно в аренде украинца с последующим выкупом, а не в полноценном трансфере. В текущем сезоне у Яремчука ноль голов и один ассист в пяти играх за "Бенфику".