Роман Яремчук выставлен Бенфикой на трансфер
Лиссабонцы требуют за нападающего 20 миллионов евро
Фото: FootballTransfers
Португальская "Бенфика" выставила на трансфер украинского форварда Романа Яремчука. Как сообщает издание Record, лиссабонцы рассчитывают получить за нападающего не менее 20 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что
Также вчера сообщалось о том, что "Севилья" заинтересована именно в аренде украинца с последующим выкупом, а не в полноценном трансфере. В текущем сезоне у Яремчука ноль голов и один ассист в пяти играх за "Бенфику".
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