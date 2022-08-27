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Роман Яремчук выставлен Бенфикой на трансфер

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(1 голосов)

Лиссабонцы требуют за нападающего 20 миллионов евро

Роман Яремчук выставлен Бенфикой на трансфер

Фото: FootballTransfers

UA-Футбол
Новина українською

Португальская "Бенфика" выставила на трансфер украинского форварда Романа Яремчука. Как сообщает издание Record, лиссабонцы рассчитывают получить за нападающего не менее 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что на Яремчука претендует испанская "Севилья". Также интерес к Роману проявляют клуб из немецкой Бундеслиги и английский "Эвертон". Последние, однако, вчера объявили о трансфере француза Нила Мопе из "Брайтона".

Также вчера сообщалось о том, что "Севилья" заинтересована именно в аренде украинца с последующим выкупом, а не в полноценном трансфере. В текущем сезоне у Яремчука ноль голов и один ассист в пяти играх за "Бенфику".

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Севилья
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Комментарии (1)
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MaximSK (Киев)
27.08.2022 в 19:03
Это очень плохо, значит на него не рассчитывает главный тренер Бенфики и время перейти в другую команду осталось мало. Он сам виноват, очень слабо играл за Бенфику, ему давали много шансов
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