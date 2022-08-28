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Малиновский снова в старте. Стартовые составы на матч Верона – Аталанта

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В прошлом матче Руслан забил Милану

Малиновский снова в старте. Стартовые составы на матч Верона – Аталанта

Фото: Last Minute Instant News

UA-Футбол
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Бергамская "Аталанта" объявила стартовый состав на предстоящий матч с "Эллас Верона". Украинский полузащитник Руслан Малиновский во второй раз подряд попал в основу клуба.

В прошлом туре он вышел против "Милана", провел 72 минуты и забил гол. Игра завершилась со счетом 1:1. Перед тем матчем коуч "Бергамо" Джанпьеро Гасперини так прокомментировал слухи об уходе украинца: "Аталанте" нужны игроки, забивающие больше 6 голов за сезон".

Стартовый состав "Аталанты":

Муссо – Хатебур, Околи, Демирал, Толой, Соппи – Де Рон, Копмейнерс – Малиновский, Сапата, Лукман

Стартовый состав "Вероны":

Монтипо – Терракьяно, Коппола, Гюнтер, Чеккерини, Лазович – Тамез, Велозу, Илич – Анри, Лазанья

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Эллас Верона
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