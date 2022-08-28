Малиновский снова в старте. Стартовые составы на матч Верона – Аталанта
В прошлом матче Руслан забил Милану
Фото: Last Minute Instant News
Бергамская "Аталанта" объявила стартовый состав на предстоящий матч с "Эллас Верона". Украинский полузащитник Руслан Малиновский во второй раз подряд попал в основу клуба.
В прошлом туре он вышел против "Милана", провел 72 минуты и забил гол. Игра завершилась со счетом 1:1. Перед тем матчем коуч "Бергамо" Джанпьеро Гасперини так прокомментировал слухи об уходе украинца:
Стартовый состав "Аталанты":
Муссо – Хатебур, Околи, Демирал, Толой, Соппи – Де Рон, Копмейнерс – Малиновский, Сапата, Лукман
Стартовый состав "Вероны":
Монтипо – Терракьяно, Коппола, Гюнтер, Чеккерини, Лазович – Тамез, Велозу, Илич – Анри, Лазанья
???? Esordio dal 1' per @Alookman_ e Soppy!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) August 28, 2022
⚡️ First Nerazzurri start for #Lookman and #Soppy!#VeronaAtalanta #SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/UgNBGpRhdc
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