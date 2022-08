Малиновский снова в старте. Стартовые составы на матч Верона – Аталанта

Бергамская "Аталанта" объявила стартовый состав на предстоящий матч с "Эллас Верона". Украинский полузащитник Руслан Малиновский во второй раз подряд попал в основу клуба.

В прошлом туре он вышел против "Милана", провел 72 минуты и забил гол. Игра завершилась со счетом 1:1. Перед тем матчем коуч "Бергамо" Джанпьеро Гасперини так прокомментировал слухи об уходе украинца: "Аталанте" нужны игроки, забивающие больше 6 голов за сезон" .

Стартовый состав "Аталанты":

Муссо – Хатебур, Околи, Демирал, Толой, Соппи – Де Рон, Копмейнерс – Малиновский, Сапата, Лукман

Стартовый состав "Вероны":

Монтипо – Терракьяно, Коппола, Гюнтер, Чеккерини, Лазович – Тамез, Велозу, Илич – Анри, Лазанья

???? Esordio dal 1' per @Alookman_ e Soppy!



⚡️ First Nerazzurri start for #Lookman and #Soppy!#VeronaAtalanta #SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/UgNBGpRhdc