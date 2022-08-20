Гасперини об уходе Малиновского: Аталанте нужны игроки, забивающие больше 6 голов за сезон
Коуч готов отпустить Руслана из клуба
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Главный тренер "Аталанты" Джанпьеро Гасперини на пресс-конференции перед матчем с "Миланом" прокомментировал информацию о потенциальном уходе украинского полузащитника Руслана Малиновского из клуба:
"Он отлично играл за нас, однако у нас есть и Иличич, мы никогда не надеялись найти игрока с подобными навыками. Он [Малиновский] хорошо адаптировался, сделал много отличных вещей. Однако "Аталанте" нужны игроки, забивающие больше 6 голов за сезон. Он хорошо адаптировался, но на рынке нужно искать тех, кто наиболее подходит твоему стилю игры".
В прошлом году Малиновский забил 6 голов и отдал 5 ассистов в 30 матчах Серии А. В других турнирах он провел еще 11 игр, забив 4 и сделав 2 голевых паса.
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