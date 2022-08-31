Коноплянка впервые за два года забил в официальном матче

Украинский вингер польской Краковии Евгений Коноплянка отметился забитым голом в матче Кубка Польши.

Евгений вышел на замену на второй тайм в выездном матче 1/32 Кубка против ЛКС и забил гол на 90+4 минуте. В итоге, Краковия выиграла со счетом 3:1.