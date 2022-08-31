Коноплянка впервые за два года забил в официальном матче
Жив еще, курилка
Фото: Cracovia
Украинский вингер польской Краковии Евгений Коноплянка отметился забитым голом в матче Кубка Польши.
Евгений вышел на замену на второй тайм в выездном матче 1/32 Кубка против ЛКС и забил гол на 90+4 минуте. В итоге, Краковия выиграла со счетом 3:1.
Отдельно отметим, что последний раз в официальных матчах Коноплянка забивал в июле 2020 года, когда в составе
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Комментарии (3)
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storm_ua (Николаев)
31.08.2022 в 21:14
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vismut (Запорожье)
31.08.2022 в 19:54
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
31.08.2022 в 20:44
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