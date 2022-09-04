Кухаревич: Чтобы присоединиться к Хиберниану нужна еще неделя времени
Вопросы в визе
Фото: ohleuven
Украинский нападающий Николай Кухаревич прокомментировал свой разрыв контракта с “Левеном” и переход в “Хиберниан”:
“ – Николай, расскажите пожалуйста об этапе вашей карьеры в бельгийском “Левене”.
– В Бельгии меня устраивало все, кроме собственного игрового времени. Я хорошо влился в коллектив, получал удовольствие от тренировочного процесса. Считаю, что заслуживал больше игрового времени, чем имел.
Хотя я также понимаю, что когда выбор стоит между воспитанником клуба и арендованным игроком, то всегда в приоритете будет первый.
– Как возник вариант с шотландским “Хибернианом”?
– С новой командой мне помогли мои агенты и структура “City Group”. Некоторое время подумал, но все же решил, что так будет лучше для развития моей карьеры.
– Вы уже присоединились к своей новой команде в Шотландии?
– Сейчас я еще нахожусь в Бельгии, потому что жду получения рабочей визы в Шотландию. Хочу уже как можно быстрее присоединиться к команде, но еще нужна где-то неделя времени.
– Какие цели стоят перед “Хибернианом” в новом сезоне?
– Я еще не знаком с целями команды на сезон, но думаю, что это будет борьба за место в зоне еврокубков. Сейчас нужно сфокусироваться на быстрой адаптации в “Хиберниане” и постараться максимально помочь команде в новом сезоне.
Кроме того, в сентябре нашу молодежную сборную ждут сверхважные матчи со сборной Словакии, поэтому и к ним нужно подойти в полной боевой готовности”, - сказал Кухаревич.
Отметим, что Николай присоединился к "Хиберниану" на правах аренды до конца текущего сезона.
Добавим, что новый клуб украинца выступает в высшем дивизионе шотландского чемпионата. "Хиберниан" после шести туров занимает восьмое место с восемью набранными очками.
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