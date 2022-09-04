Кухаревич: Чтобы присоединиться к Хиберниану нужна еще неделя времени

Украинский нападающий Николай Кухаревич прокомментировал свой разрыв контракта с “Левеном” и переход в “Хиберниан”:

“ – Николай, расскажите пожалуйста об этапе вашей карьеры в бельгийском “Левене”.

– В Бельгии меня устраивало все, кроме собственного игрового времени. Я хорошо влился в коллектив, получал удовольствие от тренировочного процесса. Считаю, что заслуживал больше игрового времени, чем имел.

Хотя я также понимаю, что когда выбор стоит между воспитанником клуба и арендованным игроком, то всегда в приоритете будет первый.

– Как возник вариант с шотландским “Хибернианом”?

– С новой командой мне помогли мои агенты и структура “City Group”. Некоторое время подумал, но все же решил, что так будет лучше для развития моей карьеры.

– Вы уже присоединились к своей новой команде в Шотландии?

– Сейчас я еще нахожусь в Бельгии, потому что жду получения рабочей визы в Шотландию. Хочу уже как можно быстрее присоединиться к команде, но еще нужна где-то неделя времени.

– Какие цели стоят перед “Хибернианом” в новом сезоне?

– Я еще не знаком с целями команды на сезон, но думаю, что это будет борьба за место в зоне еврокубков. Сейчас нужно сфокусироваться на быстрой адаптации в “Хиберниане” и постараться максимально помочь команде в новом сезоне.

Кроме того, в сентябре нашу молодежную сборную ждут сверхважные матчи со сборной Словакии, поэтому и к ним нужно подойти в полной боевой готовности”, - сказал Кухаревич.