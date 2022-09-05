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Коваленко получил высокую оценку в составе Специи за матч с Болоньей

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Коваленко получил высокую оценку в составе Специи за матч с Болоньей

Фото: acspezia.com

Новина українською

В рамках пятого тура Серии А "Специя" на своем поле сыграла вничью с "Болоньей" (2:2). Украинский полузащитник хозяев Виктор Коваленко вышел в основе и отыграл 64 минуты, после чего был заменен.

Статистический портал SofaScore традиционно выставил оценки футболистам за матч. Именно Коваленко и Бастони были признаны лучшими игроками поединка в составе "Специи". Оба исполнителя получили по 7.2 балла. А вот оценка украинца от другого авторитетного портала WhoScored ниже - 6.4

В нынешнем сезоне Коваленко отыграл уже 4 поединка, результативными действиями не отличался.

Коваленко получил высокую оценку в составе Специи за матч с Болоньей - изображение 1Коваленко получил высокую оценку в составе Специи за матч с Болоньей - изображение 2
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В статье: Болонья Виктор Коваленко Специя
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Источник:
sofascore

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