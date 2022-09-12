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Гол украинца Петрова спас команду от поражения в матче Экстраклассы

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Футболист вырвал ничью для своего клуба

Гол украинца Петрова спас команду от поражения в матче Экстраклассы

Фото: korona-kielce.pl

Новина українською

Украинский центрбек Кирилл Петров помог своей команде избежать поражения в матче Экстраклассы.

32-летний футболист вышел в стартовом составе "Короны" на поединок 9-го тура чемпионата Польши. На 83-й минуте встречи точным ударом примерно с 11-метровой отметки он отправил мяч в ворота соперника и тем самым сравнял счет 2:2. Для украинца это был первой гол в этом сезоне за польский клуб.

После этого матча "Корона" набрала 11 очков и занимает 11 место в турнирной таблице. Напомним, что Петров перешел в "Корону" в марте этого года на правах аренды из "Колоса", а в июне он уже стал полноценным футболистом польского клуба.

Чемпионат Польши. 9-й тур

"Медзь" — "Корона" — 2:2

Голы: Энрикес 30, 80 (пен.) — Луковский 53, Петров 83

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В статье: Кирилл Петров Корона (Кельце)
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