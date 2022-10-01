Зинченко о победе над ТТХ: Северный Лондон - красный

В рамках 9-го тура чемпионата Англии "Арсенал" дома переиграл "Тоттенхэм" в рамках лондонского дерби.

Левый защитник "пушкарей" Александр Зинченко вышел в стартовом составе и провел на поле 73-й минуты. Украинца заменил шотландец Киран Тирни.

В текущем сезоне АПЛ 25-летний Александр принял участие в 6 матчах и записал на свой счет одну голевую передачу.

После игры против "шпор" Зинченко в своем инстаграме прокомментировал победу.