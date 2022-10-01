Зинченко о победе над ТТХ: Северный Лондон - красный
Саша провел на поле 73 минуты
Instagram zinchenko_96
В рамках 9-го тура чемпионата Англии "Арсенал"
Левый защитник "пушкарей" Александр Зинченко вышел в стартовом составе и провел на поле 73-й минуты. Украинца заменил шотландец Киран Тирни.
В текущем сезоне АПЛ 25-летний Александр принял участие в 6 матчах и записал на свой счет одну голевую передачу.
После игры против "шпор" Зинченко в своем инстаграме прокомментировал победу.
"Северный Лондон – красный. Важные очки. Впереди еще длинный путь. Вперед, "канониры". Болельщики были нереальными", - рассказал Зинченко.
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