Коваленко не попал в заявку Специи на матч против Лацио из-за травмы
Виктор продолжает свое восстановление
Фото: calciospezia
В рамках восьмого тура Серии А “Лацио” примет “Специю” на Стадио Олимпико в Риме. Полузащитник гостей Виктор Коваленко пропустит эту игру из-за повреждений – он не вошел в заявку.
Украинец сейчас находится в лазарете. Ранее он преждевременно покинул расположение сборной Украины из-за повреждений, а вчера вечером "Специя" заявила, что Коваленко еще не восстановился от травмы.
Матч между “Лацио” и “Специей” начнется в 13:30.
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