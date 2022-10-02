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Коваленко не попал в заявку Специи на матч против Лацио из-за травмы

Наши за границей
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Виктор продолжает свое восстановление

Коваленко не попал в заявку Специи на матч против Лацио из-за травмы

Фото: calciospezia

Новина українською

В рамках восьмого тура Серии А “Лацио” примет “Специю” на Стадио Олимпико в Риме. Полузащитник гостей Виктор Коваленко пропустит эту игру из-за повреждений – он не вошел в заявку.

Украинец сейчас находится в лазарете. Ранее он преждевременно покинул расположение сборной Украины из-за повреждений, а вчера вечером "Специя" заявила, что Коваленко еще не восстановился от травмы.

Матч между “Лацио” и “Специей” начнется в 13:30.

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В статье: Лацио (Рим) Виктор Коваленко Специя
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