СМИ: Тоттенхэм достиг договоренности о трансфере Малиновского
СМИ пишут о том, что в Лондоне уже все готово
Фото: twitter.com/Atalanta_BC
Боссы лондонского "
По информации источника, шпоры готовы заплатить за игрока 13 млн фунтов (около 15 млн евро).
Главный тренер Антонио Конте хочет усилить состав перед второй частью сезона в условиях борьбы в АПЛ и Лиге чемпионов.
Напомним, что в текущем сезоне на счету Малиновского 1 гол и 1 ассист в 11 матчах за "Аталанту", но при этом украинец только в 4-х матчах выходил в стартовом составе.
Портал Transfermarkt оценивает украинского полузащитника бергамасков в 28 миллионов евро. Контракт Руслана с итальянским клубом рассчитан до лета 2023 года.
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