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СМИ: Тоттенхэм достиг договоренности о трансфере Малиновского

Наши за границей
(2 голосов)

СМИ пишут о том, что в Лондоне уже все готово

СМИ: Тоттенхэм достиг договоренности о трансфере Малиновского

Фото: twitter.com/Atalanta_BC

Новина українською

Боссы лондонского "Тоттенхэма" достигли договоренности о трансфере полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского, сообщает Daily Express со ссылкой на Il Giorno.

По информации источника, шпоры готовы заплатить за игрока 13 млн фунтов (около 15 млн евро).

Главный тренер Антонио Конте хочет усилить состав перед второй частью сезона в условиях борьбы в АПЛ и Лиге чемпионов.

Напомним, что в текущем сезоне на счету Малиновского 1 гол и 1 ассист в 11 матчах за "Аталанту", но при этом украинец только в 4-х матчах выходил в стартовом составе.

Портал Transfermarkt оценивает украинского полузащитника бергамасков в 28 миллионов евро. Контракт Руслана с итальянским клубом рассчитан до лета 2023 года.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Тоттенхэм (Лондон)
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Источник:
Daily Express

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Комментарии (2)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
04.11.2022 в 19:03
Нажаль не пустять(((
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download1 (huyersk)
04.11.2022 в 18:57
ніби була новина, що Маліна пролонгував контракт
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