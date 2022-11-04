СМИ: Тоттенхэм достиг договоренности о трансфере Малиновского

Боссы лондонского " Тоттенхэма " достигли договоренности о трансфере полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского, сообщает Daily Express со ссылкой на Il Giorno.

По информации источника, шпоры готовы заплатить за игрока 13 млн фунтов (около 15 млн евро).

Главный тренер Антонио Конте хочет усилить состав перед второй частью сезона в условиях борьбы в АПЛ и Лиге чемпионов.

Напомним, что в текущем сезоне на счету Малиновского 1 гол и 1 ассист в 11 матчах за "Аталанту", но при этом украинец только в 4-х матчах выходил в стартовом составе.

Портал Transfermarkt оценивает украинского полузащитника бергамасков в 28 миллионов евро. Контракт Руслана с итальянским клубом рассчитан до лета 2023 года.