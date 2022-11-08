Кочергин вошел в символическую сборную тура европейского чемпионата

Полузащитник "Ракува" Владислав Кочергин вошел в символическую сборную 16-го тура чемпионата Польши.

В матче против "Вислы" Плоцк (7:1) 26-летний украинец оформил дубль и получил от SofaScore высокую оценку 9.0. Владислав впервые забил два мяча в одном матче за красно-синих.

Напомним, Кочергин выступает за польский клуб с марта 2022 года, когда он свободным агентом перешел из луганской "Зари". После 16-ти сыгранных матчей "Ракув" уверенно лидирует в турнирной таблице Экстраклясы, набрав 38 зачетных пунктов.