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Экс-голкипер Шахтера продолжит карьеру в чемпионате Армении

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Он провел в структуре донецкого клуба 20 лет

Экс-голкипер Шахтера продолжит карьеру в чемпионате Армении

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Украинский вратарь Евгений Гриценко определился с местом продолжения карьеры. 27-летний футболист пополнил состав армянского ФК "Ван", сообщает официальный сайт команды.

Детали контракта неизвестны. Гриценко перешел в новый коллектив на правах свободного агента. Последним его клубом был донецкий "Шахтер", воспитанником которого он является. Он находился в системе горняков 20 лет, но так и не сыграл ни одного матча за основную команду. Однако, он все же отыграл 23 матча за 2 года в "Шахтере-3".

Также он в сезоне-2018/19 на правах аренды пребывал в "Мариуполе", но и за приазовцев на поле в официальных играх не появлялся.

"Ван" занимает 7-е место в чемпионате Армении, набрав 17 очков в 14 матчах.

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В статье: Евгений Гриценко
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