Гасперини пообещал, что Малиновский cыграет в ближайшем матче Аталанты
"Бергамаски" встретятся с "Лечче"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини рассказал о кадровой ситуации в команде перед матчем с "Лечче".
"Это возможность дать шанс другим игрокам для их оценки с учетом будущего. Сапата и Малиновский точно сыграют. Руслан, возможно, выйдет на поле уже по ходу матча, я еще не решил.
В защите мы можем выпустить Околы и Руджери. У Демирала проблема с коленом", — цитирует Гасперини Ansa.
Матч 14-го тура Серии А "Лечче" - "Аталанта" состоится сегодня, 9 ноября и начнется в 19:30.
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