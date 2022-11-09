Гасперини пообещал, что Малиновский cыграет в ближайшем матче Аталанты

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини рассказал о кадровой ситуации в команде перед матчем с "Лечче".

"Это возможность дать шанс другим игрокам для их оценки с учетом будущего. Сапата и Малиновский точно сыграют. Руслан, возможно, выйдет на поле уже по ходу матча, я еще не решил.

В защите мы можем выпустить Околы и Руджери. У Демирала проблема с коленом", — цитирует Гасперини Ansa.