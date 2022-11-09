  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Гасперини пообещал, что Малиновский cыграет в ближайшем матче Аталанты
В тренде

Гасперини пообещал, что Малиновский cыграет в ближайшем матче Аталанты

Наши за границей
(1 голосов)

"Бергамаски" встретятся с "Лечче"

Гасперини пообещал, что Малиновский cыграет в ближайшем матче Аталанты

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини рассказал о кадровой ситуации в команде перед матчем с "Лечче".

"Это возможность дать шанс другим игрокам для их оценки с учетом будущего. Сапата и Малиновский точно сыграют. Руслан, возможно, выйдет на поле уже по ходу матча, я еще не решил.

В защите мы можем выпустить Околы и Руджери. У Демирала проблема с коленом", — цитирует Гасперини Ansa.

Матч 14-го тура Серии А "Лечче" - "Аталанта" состоится сегодня, 9 ноября и начнется в 19:30.

Читайте такжеПочему Зинченко так важен для Артеты, а Гасп не рассчитывает на Малиновского. Аудиомнение #176
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде