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Малиновский попал в символическую сборную тура Серии А

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Команду недели составил портал SofaScore

Малиновский попал в символическую сборную тура Серии А

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Статистический портал SofaScore составил символическую сборную чемпионата Италии по итогам прошедшего тура. В ней нашлось место и для полузащитника "Аталанты" и сборной Украины Руслана Малиновского.

29-летний украинец вышел в стартовом составе "бергамасков" на выездной матч 14-тура против "Лечче" (1:2) и провел на поле 80 минут. За это время он отметился результативной передачей и получил оценку 8.2.

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Всего в текущем сезоне на счету Малиновского 1 гол и 2 ассиста в 13 матчах за "Аталанту".

Малиновский попал в символическую сборную тура Серии А - изображение 1
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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Источник:
SofaScore

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