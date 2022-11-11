Малиновский попал в символическую сборную тура Серии А
Команду недели составил портал SofaScore
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Статистический портал SofaScore составил символическую сборную чемпионата Италии по итогам прошедшего тура. В ней нашлось место и для полузащитника "Аталанты" и сборной Украины Руслана Малиновского.
29-летний украинец вышел в стартовом составе "бергамасков" на выездной матч 14-тура против "Лечче" (1:2) и провел на поле 80 минут. За это время он отметился результативной передачей и получил оценку 8.2.
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Всего в текущем сезоне на счету Малиновского 1 гол и 2 ассиста в 13 матчах за "Аталанту".
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Источник:SofaScore
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