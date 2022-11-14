Два ассиста Леднева помогли Фехервару одержать победу в Венгрии

В матче 16-го тура чемпионата Венгрии "Фехервар" на своем поле разгромил "Кишварду". Украинец Богдан Леднев стал одним из героев поединка.

24-летний полузащитник появился в стартовом составе и провел на поле 68 минут. За это время он отметился двумя результативными передачами. Сначала он на 31-й минуте ассистировал Сабольчу Шену, сделавшему счет 2:0. Затем на 65-й минуте Лирим Кастрати с передачи Богдана сделал счет 3:1.

Стоит отметить, что это первые результативные действия Леднева за "Фехервар" в сезоне-2022/23. В целом теперь на его счету 4 ассиста за венгерский клуб, голов он пока не забивал. Его аренда в Венгрии рассчитана до конца года, но клуб может выкупить украинского полузащитника у "Динамо".

Артем Шабанов и Евгений Макаренко весь матч провели на лавке запасных "Фехервара".