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Зинченко: Месси очень хорош, но для меня величайший игрок всех времен - это Роналдиньо

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Интересное сравнение от Алекса

Зинченко: Месси очень хорош, но для меня величайший игрок всех времен - это Роналдиньо

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Новина українською

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко рассказал о начале своей карьеры и кумире в детстве - легендарном бразильце Роналдиньо.

"Я сам, когда начинал, был нападающим. Потом я был левым вингером, потом полузащитником, теперь левым защитником. Может быть, я закончу центральным защитником или вратарем!

Но мне нравилось смотреть на игру нападающих, на Роналдиньо, когда он был в "Барселоне". Он был просто невероятным.

У всех были свои кумиры, и моим был Роналдиньо. Для меня он величайший игрок всех времен. Нет никаких сомнений в том, насколько хорош Лионель Месси, у каждого свои вкусы и свои предпочтения, но для меня лучшим был Роналдиньо.

В детстве меня вдохновляли топ-футболисты, потому что я мечтал стать футболистом. В то время ты не думаешь об этом как о вдохновении, но когда ты вырастаешь, ты понимаешь, что эти игроки и эти люди действительно повлияли на тебя и вдохновили тебя делать то, что я делаю сейчас", - сказал Зинченко.

Напомним, что в текущем сезоне Зинченко сыграл за "Арсенал" 10 матчей и отдал 1 голевой пас. При этом украинец из-за травм пропустил ряд матчей команды в нынешнем сезоне.

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В статье: Роналдиньо Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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Источник:
Арсенал Лондон

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