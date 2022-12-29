Зинченко: Месси очень хорош, но для меня величайший игрок всех времен - это Роналдиньо

Украинский защитник " Арсенала " Александр Зинченко рассказал о начале своей карьеры и кумире в детстве - легендарном бразильце Роналдиньо.

"Я сам, когда начинал, был нападающим. Потом я был левым вингером, потом полузащитником, теперь левым защитником. Может быть, я закончу центральным защитником или вратарем!

Но мне нравилось смотреть на игру нападающих, на Роналдиньо, когда он был в "Барселоне". Он был просто невероятным.

У всех были свои кумиры, и моим был Роналдиньо. Для меня он величайший игрок всех времен. Нет никаких сомнений в том, насколько хорош Лионель Месси, у каждого свои вкусы и свои предпочтения, но для меня лучшим был Роналдиньо.

В детстве меня вдохновляли топ-футболисты, потому что я мечтал стать футболистом. В то время ты не думаешь об этом как о вдохновении, но когда ты вырастаешь, ты понимаешь, что эти игроки и эти люди действительно повлияли на тебя и вдохновили тебя делать то, что я делаю сейчас", - сказал Зинченко.