Зинченко: Месси очень хорош, но для меня величайший игрок всех времен - это Роналдиньо
Интересное сравнение от Алекса
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Украинский защитник "
"Я сам, когда начинал, был нападающим. Потом я был левым вингером, потом полузащитником, теперь левым защитником. Может быть, я закончу центральным защитником или вратарем!
Но мне нравилось смотреть на игру нападающих, на Роналдиньо, когда он был в "Барселоне". Он был просто невероятным.
У всех были свои кумиры, и моим был Роналдиньо. Для меня он величайший игрок всех времен. Нет никаких сомнений в том, насколько хорош Лионель Месси, у каждого свои вкусы и свои предпочтения, но для меня лучшим был Роналдиньо.
В детстве меня вдохновляли топ-футболисты, потому что я мечтал стать футболистом. В то время ты не думаешь об этом как о вдохновении, но когда ты вырастаешь, ты понимаешь, что эти игроки и эти люди действительно повлияли на тебя и вдохновили тебя делать то, что я делаю сейчас", - сказал Зинченко.
Напомним, что в текущем сезоне Зинченко сыграл за "Арсенал" 10 матчей и отдал 1 голевой пас. При этом украинец из-за травм пропустил ряд матчей команды в нынешнем сезоне.
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