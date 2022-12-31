Брюгге Яремчука и Соболя объявил о назначении нового тренера

Бельгийский "Брюгге" объявил о назначении нового главного тренера. Им стал англичанин Скотт Паркер. Предыдущий коуч команды Карл Хофкенс был уволен за неудовлетворительные результаты в национальном чемпионате.

До "Брюгге" Паркер работал в "Борнмуте" и "Фулхэме". Скотт выводил обе команды из Чемпионшипа в АПЛ, однако в обоих случаях покидал клуб из-за плохих результатов.

Из "Борнмута" он был уволен в августе 2022 года, после поражения от "Ливерпуля" со счетом 0:9, а также конфликта с руководством из-за отсутствия трансферов. За "Брюгге" играют два украинца – латераль Эдуард Соболь и форвард Роман Яремчук.