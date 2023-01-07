Новый тренер Брюгге: Яремчук меня поразил. Я доволен его игрой

Новоиспеченный наставник "Брюгге" Скотт Паркер прокомментировал положение дел украинского нападающего Романа Яремчука:

“Начиная с моего назначения Яремчук полноценно тренируется. Он меня поразил. Я доволен его игрой”, – сказал Паркер.

В этом сезоне на счету Яремчука два гола и три ассиста в 14 матчах. В последний раз он попадал в заявку команды еще 6 ноября прошлого года. После этого он был без официальных поединков. Пока Паркер не включил нападающего в состав.