Новый тренер Брюгге: Яремчук меня поразил. Я доволен его игрой
А когда на поле выйдет?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Новоиспеченный наставник "Брюгге" Скотт Паркер прокомментировал положение дел украинского нападающего Романа Яремчука:
“Начиная с моего назначения Яремчук полноценно тренируется.
Он меня поразил. Я доволен его игрой”, – сказал Паркер.
В этом сезоне на счету Яремчука два гола и три ассиста в 14 матчах. В последний раз он попадал в заявку команды еще 6 ноября прошлого года. После этого он был без официальных поединков. Пока Паркер не включил нападающего в состав.
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Источник:voetbalnieuws
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