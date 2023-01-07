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Новый тренер Брюгге: Яремчук меня поразил. Я доволен его игрой

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А когда на поле выйдет?

Новый тренер Брюгге: Яремчук меня поразил. Я доволен его игрой

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Новоиспеченный наставник "Брюгге" Скотт Паркер прокомментировал положение дел украинского нападающего Романа Яремчука:

“Начиная с моего назначения Яремчук полноценно тренируется.

Он меня поразил. Я доволен его игрой”, – сказал Паркер.

В этом сезоне на счету Яремчука два гола и три ассиста в 14 матчах. В последний раз он попадал в заявку команды еще 6 ноября прошлого года. После этого он был без официальных поединков. Пока Паркер не включил нападающего в состав.

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В статье: Скотт Паркер Роман Яремчук Брюгге
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Источник:
voetbalnieuws

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