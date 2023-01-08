Яремчук и Соболь не попали в старт на дебютный матч нового тренера Брюгге
Украинцы начнут игру со скамейки для запасных
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В рамках 19-го тура Лиги Жюпиле "Генк" и "Брюгге" встретятся в очном противостоянии. Это будет дебютный матч главного тренера "черно-синих" Скотта Паркера.
Оба украинца Брюгге – Роман Яремчук и Эдуард Соболь – начнут этот матч со скамьи для запасных.
В последний раз Яремчук выходил на поле в официальном матче еще 6 ноября против "Гента" в чемпионате, а Соболь тремя днями позже сыграл в Кубке Бельгии против "Патро Эйсдена" и с тех пор не попадал в заявку команды.
"Брюгге" после возвращении из международной паузы провел два матча. Сначала "черно-синие" вылетели из Кубка, проиграв "Синт-Трейдену" (1:4), а затем сыграли вничью с "Левеном" (1:1). После этих поединков предыдущий наставник Хуфкенс был уволен.
"Генк" и "Брюгге" начнут в 14:30. Отметим, что перед этим матчем “магистры” лидируют в турнирной таблице первенства, а “черно-синие” идут на четвертой позиции. Разрыв между командами составляет 12 очков.
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