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Яремчук и Соболь не попали в старт на дебютный матч нового тренера Брюгге

Наши за границей
(1 голосов)

Украинцы начнут игру со скамейки для запасных

Яремчук и Соболь не попали в старт на дебютный матч нового тренера Брюгге

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 19-го тура Лиги Жюпиле "Генк" и "Брюгге" встретятся в очном противостоянии. Это будет дебютный матч главного тренера "черно-синих" Скотта Паркера.

Оба украинца Брюгге – Роман Яремчук и Эдуард Соболь – начнут этот матч со скамьи для запасных.

В последний раз Яремчук выходил на поле в официальном матче еще 6 ноября против "Гента" в чемпионате, а Соболь тремя днями позже сыграл в Кубке Бельгии против "Патро Эйсдена" и с тех пор не попадал в заявку команды.

"Брюгге" после возвращении из международной паузы провел два матча. Сначала "черно-синие" вылетели из Кубка, проиграв "Синт-Трейдену" (1:4), а затем сыграли вничью с "Левеном" (1:1). После этих поединков предыдущий наставник Хуфкенс был уволен.

"Генк" и "Брюгге" начнут в 14:30. Отметим, что перед этим матчем “магистры” лидируют в турнирной таблице первенства, а “черно-синие” идут на четвертой позиции. Разрыв между командами составляет 12 очков.

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В статье: Скотт Паркер Роман Яремчук Брюгге Эдуард Соболь
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
08.01.2023 в 14:42
Гент наше всьо для Яремчука,зря переходив в бенфіку,краще поїхав би в якесь Торіно. Соболю теж треба десь в аренду !
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