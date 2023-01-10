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Зинченко – худший игрок Арсенала в матче против Оксфорда

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Украинец провел на поле 29 минут

Зинченко – худший игрок Арсенала в матче против Оксфорда

Фото: Instagram

Новина українською

В понедельник, 9 января, лондонский "Арсенал" встречался на выезде с "Оксфордом" в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "канониров".

Украинский защитник гостей Александр Зинченко начал поединок на лавке запасных и вышел на замену на 61-й минуте игры. Он сменил Кирана Тирни при счете 0:0.

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Статистический портал SofaScore традиционно выставил оценки после игры. Аналитический ресурс оценил действия украинца в 6.3 балла. Это самый низкий показатель среди игроков "Арсенала". Зинченко проиграл все четыре единоборства и не совершил ни одного отбора. Точность передач его составила 89%. Один раз Александр пробил мимо ворот.

В текущем сезоне 26-летний футболист провел 13 матчей и отличился одной результативной передачей. В 1/16 финала Кубка Англии "Арсенал" сыграет с "Манчестер Сити".

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко Оксфорд Юнайтед
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Источник:
SofaScore

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