Зинченко – худший игрок Арсенала в матче против Оксфорда

В понедельник, 9 января, лондонский "Арсенал" встречался на выезде с "Оксфордом" в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "канониров".

Украинский защитник гостей Александр Зинченко начал поединок на лавке запасных и вышел на замену на 61-й минуте игры. Он сменил Кирана Тирни при счете 0:0.

Статистический портал SofaScore традиционно выставил оценки после игры. Аналитический ресурс оценил действия украинца в 6.3 балла. Это самый низкий показатель среди игроков "Арсенала". Зинченко проиграл все четыре единоборства и не совершил ни одного отбора. Точность передач его составила 89%. Один раз Александр пробил мимо ворот.

В текущем сезоне 26-летний футболист провел 13 матчей и отличился одной результативной передачей. В 1/16 финала Кубка Англии "Арсенал" сыграет с "Манчестер Сити".