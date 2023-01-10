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Без Зинченко дело не шло. Видео голов и обзор матча Оксфорд - Арсенал 0:3
Разгромная победа "канониров"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" приехал к клубу их третьего по рангу английского дивизиона только за победой. Однако больше часа "канониры" забить не могли. Дело пошло только после выхода на поле Александра Зинченко. С появлением украинца гости забили трижды и освободили себя от нервного финала встречи или вообще переигровки.
Кстати, уже известно, кто станет следующим соперником "Арсенала" в Кубке Англии. Впереди Александра Зинченко ожидает встреча со своей бывшей командой: "Манчестер Сити".
Кубок Англии, третий раунд. Оксфорд, "Кассам Стедиум"
"Оксфорд Юнайтед" (III) – "Арсенал" 0:3
Голы: Эльнени 63, Нкетиа 70, Нкетиа 76
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