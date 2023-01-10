  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Без Зинченко дело не шло. Видео голов и обзор матча Оксфорд - Арсенал 0:3
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Без Зинченко дело не шло. Видео голов и обзор матча Оксфорд - Арсенал 0:3

Англия
(2 голосов)

Разгромная победа "канониров"

Без Зинченко дело не шло. Видео голов и обзор матча Оксфорд - Арсенал 0:3

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Арсенал" приехал к клубу их третьего по рангу английского дивизиона только за победой. Однако больше часа "канониры" забить не могли. Дело пошло только после выхода на поле Александра Зинченко. С появлением украинца гости забили трижды и освободили себя от нервного финала встречи или вообще переигровки.

Кстати, уже известно, кто станет следующим соперником "Арсенала" в Кубке Англии. Впереди Александра Зинченко ожидает встреча со своей бывшей командой: "Манчестер Сити".

Кубок Англии, третий раунд. Оксфорд, "Кассам Стедиум"
"Оксфорд Юнайтед" (III) – "Арсенал" 0:3
Голы: Эльнени 63, Нкетиа 70, Нкетиа 76

По теме
yellow-arrow
Зинченко едет к Ман Сити. Состоялась жеребьевка четвертого раунда Кубка Англии
yellow-arrow
Зинченко – худший игрок Арсенала в матче против Оксфорда
yellow-arrow
Круциатус для Челси, миланские совы, боевая Барса и душный Симеоне. Аудиомнение #187
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Оксфорд Юнайтед
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде