Без Зинченко дело не шло. Видео голов и обзор матча Оксфорд - Арсенал 0:3

"Арсенал" приехал к клубу их третьего по рангу английского дивизиона только за победой. Однако больше часа "канониры" забить не могли. Дело пошло только после выхода на поле Александра Зинченко. С появлением украинца гости забили трижды и освободили себя от нервного финала встречи или вообще переигровки.

Кстати, уже известно, кто станет следующим соперником "Арсенала" в Кубке Англии. Впереди Александра Зинченко ожидает встреча со своей бывшей командой: "Манчестер Сити".

Кубок Англии, третий раунд. Оксфорд, "Кассам Стедиум"

"Оксфорд Юнайтед" (III) – "Арсенал" 0:3

Голы: Эльнени 63, Нкетиа 70, Нкетиа 76