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Источник: Мудрик выйдет на замену в матче с Ливерпулем

Наши за границей
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(1 голосов)

Украинец дебютирует уже в субботу

Источник: Мудрик выйдет на замену в матче с Ливерпулем

фото - Getty Images

Новина українською

Украинский новичок "Челси" Михаил Мудрик начнет матч АПЛ с "Ливерпулем" на скамейке запасных.

Такую информацию дает известный украинский блогер и журналист Назар Черковский, который ссылается на свои источники, близкие к лондонскому клубу.

При этом уточняется, что это при условии, что до этой игры в команде не будет новых травм и тому подобного.

Пока план главного тренера «Челси» состоит в том, чтобы Мудрик остался на скамье для запасных и вышел на поле где-то во втором тайме.

Напомним, что матч "Ливерпуль" – "Челси" состоится в субботу, 21 января, и начнется в 14:30.

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В статье: Челси (Лондон) Ливерпуль Михаил Мудрик
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Комментарии (1)
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Romerik (YNWA)
18.01.2023 в 21:02
С*ка, мамкиних політологів і фут.інсайдерів розвелося як г*мна. У всіх свої люди в кремлі, в топ клубах, в правительство і т.д. і т.п. Навіть якщо ти вчорашній бомж, в тебе є зв'язки там то і там. Смішно таке читати, клоуни бл...
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