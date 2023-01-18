Источник: Мудрик выйдет на замену в матче с Ливерпулем

Украинский новичок " Челси " Михаил Мудрик начнет матч АПЛ с "Ливерпулем" на скамейке запасных.

Такую информацию дает известный украинский блогер и журналист Назар Черковский, который ссылается на свои источники, близкие к лондонскому клубу.

При этом уточняется, что это при условии, что до этой игры в команде не будет новых травм и тому подобного.

Пока план главного тренера «Челси» состоит в том, чтобы Мудрик остался на скамье для запасных и вышел на поле где-то во втором тайме.

Напомним, что матч "Ливерпуль" – "Челси" состоится в субботу, 21 января, и начнется в 14:30.