Источник: Мудрик выйдет на замену в матче с Ливерпулем
Украинец дебютирует уже в субботу
фото - Getty Images
Украинский новичок "
Такую информацию дает известный украинский блогер и журналист Назар Черковский, который ссылается на свои источники, близкие к лондонскому клубу.
При этом уточняется, что это при условии, что до этой игры в команде не будет новых травм и тому подобного.
Пока план главного тренера «Челси» состоит в том, чтобы Мудрик остался на скамье для запасных и вышел на поле где-то во втором тайме.
Напомним, что матч "Ливерпуль" – "Челси" состоится в субботу, 21 января, и начнется в 14:30.
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Источник:Телеграм
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Romerik (YNWA)
18.01.2023 в 21:02
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