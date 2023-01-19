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Маркевич: Миколенко неплохо играет в Эвертоне, но команда слабенькая

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А вот Яремчуку нужно засучить рукава и работать

Маркевич: Миколенко неплохо играет в Эвертоне, но команда слабенькая

Фото - UA-Футбол

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Известный украинский тренер Мирон Маркевич оценил игру украинских легионеров Миколенко и Яремчука в "Эвертоне" и "Брюгге" соответственно.

— Как выйти из голевого спада Роману Яремчуку?

— Ему нужно самому разобраться в себе. Не думаю, что тренеры не хотят, чтобы он играл или забивал. Тем более, за такие деньги его купили. Яремчук должен вспомнить свои лучшие годы. Два года назад он был одним из лучших. Нужно расставить все на свои места, тренироваться, не обращать внимания на различные досады и, рано или поздно, все будет хорошо. Если тренер увидит, что он полностью отдается, то со временем все будет нормально. Поэтому нужно "засучить рукава" и работать.

— Как быть Миколенко с "Эвертоном"? Команда в зоне вылета...

— Виталий неплохо играет, но команда слабенькая. Нельзя сказать, что тренер виноват — такие результаты из-за уровня футболистов. Если бы Миколенко попал в "Челси", то сейчас выглядел бы совсем по-другому. "Эвертон" — кандидат на вылет.

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В статье: Мирон Маркевич Роман Яремчук Брюгге Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
1927.kiev.ua

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