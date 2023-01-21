Поттер - о Мудрике: Вы можете видеть его качество
Тренер доволен своим новым подопечным
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Наставник "Челси" Грэм Поттер дал комментарий после ничьей с "Ливерпулем" в матче АПЛ:
"Я думаю, что выступление было хорошим. Доволен командой, энергией, тем, что мы пытались сделать. На "Энфилде" всегда тяжело. Это сухой матч и одно очко, мы двигаемся вперед.
Первый тайм мы провели достойно, не повезло, что не забили гол. Это то, что есть. Они хорошо начали второй тайм, а мы скорректировали пару моментов и установили контроль, имели пару шансов. В целом, позитивный день, не считая того, что нам нужны были три очка", - высказался тренер.
О Михаиле Мудрике:
"Он не играл в футбол некоторое время, у него был перерыв в середине сезона. Нам пришлось распределять его минуты, но вы можете видеть его качество", - сказал Поттер.
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