Поттер - о Мудрике: Вы можете видеть его качество

Наставник "Челси" Грэм Поттер дал комментарий после ничьей с "Ливерпулем" в матче АПЛ:

"Я думаю, что выступление было хорошим. Доволен командой, энергией, тем, что мы пытались сделать. На "Энфилде" всегда тяжело. Это сухой матч и одно очко, мы двигаемся вперед.

Первый тайм мы провели достойно, не повезло, что не забили гол. Это то, что есть. Они хорошо начали второй тайм, а мы скорректировали пару моментов и установили контроль, имели пару шансов. В целом, позитивный день, не считая того, что нам нужны были три очка", - высказался тренер.