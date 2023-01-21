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Поттер - о Мудрике: Вы можете видеть его качество

Наши за границей
(1 голосов)

Тренер доволен своим новым подопечным

Поттер - о Мудрике: Вы можете видеть его качество

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Челси" Грэм Поттер дал комментарий после ничьей с "Ливерпулем" в матче АПЛ:

"Я думаю, что выступление было хорошим. Доволен командой, энергией, тем, что мы пытались сделать. На "Энфилде" всегда тяжело. Это сухой матч и одно очко, мы двигаемся вперед.

Первый тайм мы провели достойно, не повезло, что не забили гол. Это то, что есть. Они хорошо начали второй тайм, а мы скорректировали пару моментов и установили контроль, имели пару шансов. В целом, позитивный день, не считая того, что нам нужны были три очка", - высказался тренер.

О Михаиле Мудрике:

"Он не играл в футбол некоторое время, у него был перерыв в середине сезона. Нам пришлось распределять его минуты, но вы можете видеть его качество", - сказал Поттер.

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В статье: Челси (Лондон) Ливерпуль Грэм Поттер Михаил Мудрик
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Источник:
BBC

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Комментарии (4)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
21.01.2023 в 18:16
ло>
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.01.2023 в 18:27
лоЙх, скажи своим дятлам, чтобы больше играли на него, когда есть пространство! сколько атак засрали из-за неуважения к новичку!
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+2
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.01.2023 в 18:28
и администрации сайта не мешало бы исправить все баги с отправкой и редактированием сообщений!
+2
-1
avatar
Como estas (Santa-Pola)
21.01.2023 в 19:44
Почему из-за неуважения? Не привыкли еще.Администрации сайта говорить что-то бесполезно. Они как-то скопипаститли новость откуда-то и Месси(по моему) оказался нищебродом, потому как его зарплата была указана....... барабанный бой..... в рублях! Остальные в той же новости получали то ли в евро, то ли в долларах, но точно не в фублях )))) Написал им, но толку то, никто не исправил
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