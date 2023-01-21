Поттер: Мудрик заставит болельщиков вставать со своих мест
Коуч высоко отозвался о своем новом подопечном
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Наставник "Челси" Грэм Поттер поделился своим мнением о новичке команды Михаиле Мудрике после матча с "Ливерпулем":
"Мог ли он начать в старте? Нет, нет. Он не играл с ноября, у него не было игрового времени, поэтому было бы рискованно играть с ним с самого начала. В середине второго тайма мы подумали, что настало самое подходящее время, чтобы выпустить его.
Он был действительно хорош. Он с нами всего пару дней, и чем больше он с нами, чем больше мы его понимаем, чем больше он понимает нас, тем лучше ему станет. Уже видны многообещающие признаки.
У него было две тренировки с нами, но, наблюдая за ним в "Шахтёре", видя его качества, как он может быть опасен в ситуациях один на один и в последней трети, можно сделать вывод, что он добьётся результата, он заставит болельщиков вставать со своих мест.
Его дриблинг действительно на высоком уровне, и он знает, какова его цель. Наша работа состоит в том, чтобы помочь ему освоиться в команде, помочь ему освоиться в стране и лиге, а также понять, как мы можем ему помочь", - сказал Поттер.
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