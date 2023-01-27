Романо: Переговоры Лестера по Тете находятся на завершающей стадии

Авторитетный итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо подтверждает информацию о том, что "Лестер" ведет переговоры по бразильскому вингеру " Шахтера " Тете, который играет в аренде в "Лионе".

Журналист пишет о том, что переговоры находятся на завершающей стадии.

Ранее интерес к Тете также проявлял "Лидс", но для этого клуба приоритетной целью на трансферном рынке является Вестон Маккенни из "Ювентуса".

Напомним, что в текущем сезоне Тете принял участие в 19 матчах за "Лион" во всех турнирах, в которых забил 6 голов и выполнил 5 результативных передач. Его рыночная стоимость на портале Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.

Контракт 22-летнего бразильца с "Шахтером" действителен до конца 2023 года.