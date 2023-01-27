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Романо: Переговоры Лестера по Тете находятся на завершающей стадии

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Лисы хотят подписать вингера Шахтера

Романо: Переговоры Лестера по Тете находятся на завершающей стадии

фото из свободных источников

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Авторитетный итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо подтверждает информацию о том, что "Лестер" ведет переговоры по бразильскому вингеру "Шахтера" Тете, который играет в аренде в "Лионе".

Журналист пишет о том, что переговоры находятся на завершающей стадии.

Ранее интерес к Тете также проявлял "Лидс", но для этого клуба приоритетной целью на трансферном рынке является Вестон Маккенни из "Ювентуса".

Напомним, что в текущем сезоне Тете принял участие в 19 матчах за "Лион" во всех турнирах, в которых забил 6 голов и выполнил 5 результативных передач. Его рыночная стоимость на портале Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.

Контракт 22-летнего бразильца с "Шахтером" действителен до конца 2023 года.

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В статье: Лион Шахтер (Донецк) Лестер Сити Тете
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