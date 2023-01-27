Романо: Переговоры Лестера по Тете находятся на завершающей стадии
Лисы хотят подписать вингера Шахтера
фото из свободных источников
Авторитетный итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо подтверждает информацию о том, что "Лестер" ведет переговоры по бразильскому вингеру "
Журналист пишет о том, что переговоры находятся на завершающей стадии.
Ранее интерес к Тете также проявлял "Лидс", но для этого клуба приоритетной целью на трансферном рынке является Вестон Маккенни из "Ювентуса".
Напомним, что в текущем сезоне Тете принял участие в 19 матчах за "Лион" во всех турнирах, в которых забил 6 голов и выполнил 5 результативных передач. Его рыночная стоимость на портале Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.
Контракт 22-летнего бразильца с "Шахтером" действителен до конца 2023 года.
Популярное сейчас
- Днепр-1 покупает чемпиона мира – чем это грозит лидеру УПЛ. Влог Роберто Моралеса
- Кулач объяснил причину своего ухода из Динамо
- Польша расширит танковый пакет помощи десятками PT-91 Twardy – известно, когда они будут в Украине
- Зинченко – лучший игрок Арсенала в матче против Манчестер Юнайтед
- Страница Василия Ломаченка в Instagram более недоступна для украинцев
- Известный английский футболист выбросил вещи бывшей подруги из окна после ее измены. ВИДЕО