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"Каждая следующая травма увеличивает срок реабилитации вдвое". Эксперт оценил повреждение Коваленко

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Рецидив травмы задней поверхности бедра

"Каждая следующая травма увеличивает срок реабилитации вдвое". Эксперт оценил повреждение Коваленко

Фото: Transfermarkt

UA-Футбол
Новина українською

В матче 20-го тура Серии А "Болонья" - "Специя" в основном составе своей команды вышел Виктор Коваленко. Это первое появление украинца в стартовом составе на матч Серии А с октября прошлого года.

Однако матч сложился неудачно для Коваленко – уже на 17-й минуте его заменили из-за травмы.

Ее тяжесть оценил эксперт, спортивный врач, в прошлом – работник медицинской службы одного из клубов УПЛ Дмитрий Бабелюк.

"Выглядит как рецидив травмы мышц задней поверхности бедра. Это уже третий раз в сезоне.

Каждая последующая травма увеличивает срок реабилитации вдвое.

Если на восстановление от первичного повреждения уходит 3-4 недели, то можно считать, насколько долго мы не увидим Виктора", - написал врач.

Отметим, что после первого тайма матча "Болонья" – "Специя" счёт 1:0.

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Коваленко травмировался и покинул поле на 18-й минуте матча с Болоньей
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В статье: Виктор Коваленко
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Источник:
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