"Каждая следующая травма увеличивает срок реабилитации вдвое". Эксперт оценил повреждение Коваленко

В матче 20-го тура Серии А "Болонья" - "Специя" в основном составе своей команды вышел Виктор Коваленко. Это первое появление украинца в стартовом составе на матч Серии А с октября прошлого года.

Однако матч сложился неудачно для Коваленко – уже на 17-й минуте его заменили из-за травмы.

Ее тяжесть оценил эксперт, спортивный врач, в прошлом – работник медицинской службы одного из клубов УПЛ Дмитрий Бабелюк.

"Выглядит как рецидив травмы мышц задней поверхности бедра. Это уже третий раз в сезоне. Каждая последующая травма увеличивает срок реабилитации вдвое. Если на восстановление от первичного повреждения уходит 3-4 недели, то можно считать, насколько долго мы не увидим Виктора", - написал врач.

Отметим, что после первого тайма матча "Болонья" – "Специя" счёт 1:0.