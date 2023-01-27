"Каждая следующая травма увеличивает срок реабилитации вдвое". Эксперт оценил повреждение Коваленко
Рецидив травмы задней поверхности бедра
Фото: Transfermarkt
В матче 20-го тура Серии А "Болонья" - "Специя" в основном составе своей команды вышел Виктор Коваленко. Это первое появление украинца в стартовом составе на матч Серии А с октября прошлого года.
Однако матч сложился неудачно для Коваленко – уже на 17-й минуте его заменили из-за травмы.
Ее тяжесть оценил эксперт, спортивный врач, в прошлом – работник медицинской службы одного из клубов УПЛ Дмитрий Бабелюк.
"Выглядит как рецидив травмы мышц задней поверхности бедра. Это уже третий раз в сезоне.
Каждая последующая травма увеличивает срок реабилитации вдвое.
Если на восстановление от первичного повреждения уходит 3-4 недели, то можно считать, насколько долго мы не увидим Виктора", - написал врач.
Отметим, что после первого тайма матча "Болонья" – "Специя" счёт 1:0.
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