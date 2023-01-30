Роксана Малиновская: Молодцы, футбольные паблики, хайпанули? Вы только разводите грязь и разжигаете ненависть друг к другу
Кажется, иногда лучше промолчать
скриншот
Жена украинского хавбека "Марселя" Руслана Малиновского Роксана прокомментировал послематчевые объятия совего мужа с российским полузащитником "Монако" Александром Головиным.
"Итак, у нас футбольные паблики, молодцы, хайпанули? Именно поэтому мы с Русланом их никогда не читаем, не даем интервью, не отвечаем! Жизнь и ваша работа только в этом и состоят. Следуйте примеру таких журналистов, как Джанлука Ди Марцио или Фабрицио Романо.
Именно поэтому они там, а вы здесь в инстаграмных пабликах враждуете со своими же футболистам и разводите грязь среди населения, разжигая ненависть друг к другу. Кому очень интересно, найдите лучшее видео этого момента. А тем, что вы разводите грязь в комментариях, вы только помогаете этим пабликам пропиариться за счет чужого имени", — написала Малиновская в сториз Инстаграма.
Популярное сейчас
- Морозюк объяснил причины завершения карьеры и решения поработать в клубе россиянина
- Борис Джонсон рассказал, как Путин угрожал ему ракетным ударом накануне вторжения в Украину
- Источник: Подлепенец не будет подписывать контракт с Днепром-1
- Все еще друзья. ВИДЕО, как игроки Манчестер Сити успокаивали разъяренного Зинченко после поражения Арсенала
- Секс-символ женского футбола взрывает соцсети горячими фото после расставания со звездой АПЛ. ФОТО
- Известный английский футболист выбросил вещи бывшей подруги из окна после ее измены. ВИДЕО