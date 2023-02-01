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Экс-вингер Металлиста трудоустроился в клубе, возглавляемый украинцем

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Футболист продолжит карьеру в Казахстане

Экс-вингер Металлиста трудоустроился в клубе, возглавляемый украинцем

Фото: fcaqsu

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Вингер латвийской "Валмиеры" Артур Мурза сменил клубную прописку. 22-летний перешел в казахстанский "Аксу". Казахстанцы арендовали футболиста до конца 2023 года.

22-летний Мурза уже имеет опыт выступлений в Казахстане. После начала войны он провел в аренде в "Кызылжаре". В январе прошлого года он присоединился к "Металлисту", за который не провел ни одного официального матча из-за российской агрессии против Украины.

Летом он стал игроком "Валмиеры", за которую сыграл 12 матчей, забил 5 голов и выполнил 3 результативные передачи. Вместе с командой он стал чемпионом Латвии. На профессиональном уровне также выступал за краматорский "Авангард", "Горняк-Спорт" и "Оболонь".

В прошлом чемпионате "Аксу", который возглавляет украинец Руслан Костышин, занял шестое место в Премьер-лиге.

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Источник: У Ярмоленко безумное желание вернуться в Динамо
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В статье: Артур Мурза
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