Шершун: Переход Забарного в Борнмут - правильное решение. Он сможет заиграть в АПЛ
Экс-игрок сборной Украины оценил перспективы Ильи за рубежом
Фото: afcb.co.uk
Экс-защитник сборной Украины Богдан Шершун рассказал, что думает о трансфере защитника киевского "Динамо" Ильи Забарного в английский "Борнмут".
— Богдан, трансфер Ильи Забарного в АПЛ многих в футбольном мире удивил. А тебя?
— Для Ильи это правильное решение, перейти в лучшую лигу в мире. Не забываем, что у нас в стране идет война. Чтобы ему прогрессировать, необходимо играть среди самых сильных футболистов. Весной и летом 2022 года в Украине футбола не было.
А осенью мы увидели, что лидеры "Динамо" Цыганков и Забарный не показывали свой лучший футбол. Плюс, киевское "Динамо" получило очень хорошие деньги от продажи Ильи, пишут, что около 25-27 миллионов евро. Возможно, это рекорд для "Динамо", если говорить о финансах.
— А уровень клуба "Борнмут" не смущает? Предпоследнее место в нынешнем сезоне, больше всего пропущено мячей, да и особых традиций выступлений в АПЛ у клуба нет…
— Я думаю, что по условиям контракта, если "Борнмут" вылетит из элитного дивизиона, то его продадут в другой клуб. Всех нюансов, понятно, я не знаю. А что касается нынешних проблем "Борнмута", то видно, у них проблема с центральными защитниками. 42 пропущенных мяча после 20-ти туров, это много. С этим и связана покупка Забарного.
— Как ты считаешь, Забарный, по стилю игры подходит для английской Премьер-лиги?
— Да, Илья мощный физически игрок. Он хорошо играет головой, полагаю, он сможет заиграть в АПЛ. Плюс, он сможет прогрессировать. Любопытно теперь будет смотреть за игрой "Борнмута", - сказал Шершун.
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