Беленький - о своем переезде в Израиль: Всегда хотел играть в теплой стране у моря

24-летний украинский форвард Станислав Беленький, который этой зимой перешел из "Динамо" Тбилиси в "Маккаби" Нетанья, рассказал об этом интересном, или даже экзотическом переходе, ведь Беленький стал единственным украинцем, который сейчас выступает в высшем дивизионе чемпионата Израиля.

– Как вы оцените переход в "Маккаби" Нетанья и переезд в чемпионат Израиля?

– Я думаю, что это шаг вперед для моей карьеры. Чемпионат Израиля прогрессирует, немало болельщиков на трибунах, команды в последние годы в групповых турнирах еврокубков.

– Какие первые впечатления от команды и страны?

– Впечатления хорошие. Всегда хотел играть в теплой стране у моря. Когда нет холодной погоды и можно думать только о футболе.

Команду оцениваю хорошо. Нравится, в какой она играет футбол. Это мне подходит и импонирует. Потому, повторюсь, это для меня хорошая возможность прогрессировать.

Читайте также Украинский нападающий стал игроком середняка чемпионата Израиля

– Познакомились с городом Нетанья?

– Да. Это прекрасный город, который находится на берегу моря. Правда, сейчас дожди две недели. Нужно потерпеть немного.

– С кем-то совещались перед переездом в Израиль?

– Нет. Опирался на свою точку зрения. После разговоров с тренером все мысли были связаны с трансфером.

– Израиль очень внимательно относится к въезду украинцев во время войны. Не было проблем?

– Никаких. Мне сделали приглашение.

– В команде спрашивают о ситуации в Украине?

– Да. Многие парни спрашивают. Большинство не верит, что такое происходит. Я им рассказываю все, как есть. Я не хочу, чтобы забывали об этом ужасе, который происходит на Родине.

– Чувствуете, что Израиль живет постоянно в военном положении?

– Не концентрирую внимание на этом. Действительно, есть проверки и военные. Но это не создает никаких проблем.

– У Вас в команде 7 легионеров. Как общаетесь с партнерами?

– В Израиле почти все говорят по-английски. Поэтому, пока здесь нахожусь, не возникало никаких проблем с коммуникацией в быту. В клубе все общаются по-английски хорошо. Никаких проблем нет.

– Были ли еще предложения, кроме "Маккаби"?

– Да, были. Но не вижу смысла о них говорить. Я считаю, что я сделал свой выбор, и он правильный.

– В понедельник ваша команда играет против "Маккаби" Тель-Авив. Хотите дебютировать против чемпиона?

– Да. Но решение будет принимать тренер. Я готов на сто процентов. Жду дебюта. Здесь хорошие болельщики. Хотелось бы дебютировать дома.

– В Израиле есть лимит на легионеров: 6 в заявке на матч и 5 на поле. В "Маккаби" Нетанья семеро иностранцев. Готовы к конкуренции?

– Да. Я готов бороться за свое место на поле.

– Готовы бросить вызов главному форварду команды сербу Златановичу, который в этом сезоне забил 10 мячей?

– Я сюда не просто так приехал, как турист. Я уверен в своих силах. Будет играть сильнейший. Хорошо, когда есть возможность соперничать с такими сильными игроками. Только так можно добиться прогресса.