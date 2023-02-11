Коноплянка травмировался на тренировке Краковии и попал в лазарет
Уже второй раз за сезон Евгений выбыл из состава
Фото: cracovia.pl
Вингер "Краковии" Евгений Коноплянка получил травму на тренировке команды. Об этом сообщил главный тренер "бело-красных" Яцек Зелинский.
“Коноплянке делают МРТ. Он получил травму во время тренировки в четверг”, – заявил наставник.
Сроки возвращения игрока в общую группу пока неизвестны. Следующий матч “Краковия” сыграет уже завтра, 12 февраля, против одного из лидеров чемпионата “Легии”.
В этом сезоне на счету Коноплянки 15 матчей, в которых он отличился тремя голами и одним асистом. Напомним, что украинец пропускал старт сезона также из-за травмы.
“Краковия” на данный момент идет на седьмой позиции польской Экстраклясы.
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