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Коноплянка травмировался на тренировке Краковии и попал в лазарет

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Уже второй раз за сезон Евгений выбыл из состава

Коноплянка травмировался на тренировке Краковии и попал в лазарет

Фото: cracovia.pl

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Вингер "Краковии" Евгений Коноплянка получил травму на тренировке команды. Об этом сообщил главный тренер "бело-красных" Яцек Зелинский.

“Коноплянке делают МРТ. Он получил травму во время тренировки в четверг”, – заявил наставник.

Сроки возвращения игрока в общую группу пока неизвестны. Следующий матч “Краковия” сыграет уже завтра, 12 февраля, против одного из лидеров чемпионата “Легии”.

В этом сезоне на счету Коноплянки 15 матчей, в которых он отличился тремя голами и одним асистом. Напомним, что украинец пропускал старт сезона также из-за травмы.

“Краковия” на данный момент идет на седьмой позиции польской Экстраклясы.

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В статье: Евгений Коноплянка Краковия (Краков)
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Источник:
Dziennik Polski

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