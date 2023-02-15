Коуч Челси – о взаимодействии Мудрика и Кукурельи: Нет никаких проблем, это просто недоразумение

Главный тренер " Челси " Грэм Поттер высказал свое мнение об игровом взаимодействии между Михаилом Мудриком и Марком Кукурельей на фланге. Эта связка после матча с "Вест Хэмом" (1:1) активно подвергалась критике со стороны СМИ и болельщиков лондонской команды.

"Нет никакой проблемы с точки зрения чего-то зловещего. Это довольно распространённая ситуация, я бы сказал. Когда отдать пас? Куда отдать? В какой тайминг?

Когда вы играете против 5 защитников, то труднее доставить мяч к игроку на фланге или совершить забегание. Для Миши это был только третий матч.

Следовательно, нет никаких проблем. Это просто вопрос взаимопонимания", – сказал Поттер.