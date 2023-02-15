Коуч Челси – о взаимодействии Мудрика и Кукурельи: Нет никаких проблем, это просто недоразумение
Грэм Поттер говорит, что все идет по плану
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "
"Нет никакой проблемы с точки зрения чего-то зловещего. Это довольно распространённая ситуация, я бы сказал. Когда отдать пас? Куда отдать? В какой тайминг?
Когда вы играете против 5 защитников, то труднее доставить мяч к игроку на фланге или совершить забегание. Для Миши это был только третий матч.
Следовательно, нет никаких проблем. Это просто вопрос взаимопонимания", – сказал Поттер.
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