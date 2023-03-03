17-летний украинский голкипер подписал контракт с бразильским Атлетико Паранаэнсе
Но пока будет выступить за команду U-17
17-летний украинский голкипер Максим Воронов заключил профессиональный контракт с бразильским клубом "Атлетико Паранаэнсе" из Куритибы.
Договор рассчитан на 4 года. Воронин будет выступать за команду U17 клуба.
Воронов - воспитанник харьковского
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