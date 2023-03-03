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17-летний украинский голкипер подписал контракт с бразильским Атлетико Паранаэнсе

Наши за границей
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Но пока будет выступить за команду U-17

17-летний украинский голкипер подписал контракт с бразильским Атлетико Паранаэнсе

Новина українською

17-летний украинский голкипер Максим Воронов заключил профессиональный контракт с бразильским клубом "Атлетико Паранаэнсе" из Куритибы.

Договор рассчитан на 4 года. Воронин будет выступать за команду U17 клуба.

Воронов - воспитанник харьковского "Металлиста". В расположении бразильского клуба находился с лета 2022 года, но контракт подписал только сейчас.

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В статье: Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
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