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Кухаревич впервые за почти четыре месяца попал в заявку Хиберниана на матч

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Украинец всю зиму провел в лазарете

Кухаревич впервые за почти четыре месяца попал в заявку Хиберниана на матч

Фото: Getty Images

Новина українською

"Лиунгстон" и "Хиберниан" встретятся в матче 28-го тура чемпионата Шотландии. Украинец Николай Кухаревич попал в заявку "Хиби" на этот поединок.

В последний раз нападающий играл за шотландскую команду еще 11 ноября прошлого года. После того матча против "Килманорка" Кухаревич попал в лазарет и проходил восстановление.

Николай пропустил 11 официальных встреч команды. В этом сезоне на его счету три гола и один ассист в 10 матчах чемпионата.

"Лиунгстон" и "Хиберниан" начнут в 17:00.

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В статье: Хиберниан (Эдинбург) Николай Кухаревич
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