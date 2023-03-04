Кухаревич впервые за почти четыре месяца попал в заявку Хиберниана на матч
Украинец всю зиму провел в лазарете
Фото: Getty Images
"Лиунгстон" и "Хиберниан" встретятся в матче 28-го тура чемпионата Шотландии. Украинец Николай Кухаревич попал в заявку "Хиби" на этот поединок.
В последний раз нападающий играл за шотландскую команду еще 11 ноября прошлого года. После того матча против "Килманорка" Кухаревич попал в лазарет и проходил восстановление.
Николай пропустил 11 официальных встреч команды. В этом сезоне на его счету три гола и один ассист в 10 матчах чемпионата.
"Лиунгстон" и "Хиберниан" начнут в 17:00.
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