Вьюнник забил дебютный гол за новую австрийскую команду и принес ей победу
Украинец решил судьбу матча
Фото: инстаграм grazerak
В рамках 18 тура второй австрийской лиги "Грацер АК" принимал "Адмиру". Хозяева победили со счетом 1:0, благодаря забитому голу украинского форварда.
Арендованный у "Шахтера" Богдан Вьюник впервые в новой команде появился в стартовом составе, а уже на 39-й минуте открыл счет во встрече.
Это первое результативное действие украинца в новой команде за два матча. Он присоединился к ГАК 3 февраля, а 24 февраля провел 30 минут в игре против "Хорна".
В настоящее время "Грацер АК" идет на четвертой позиции австрийской второй лиги. До лидерской позиции, позволяющей выйти в Бундеслигу, команде не хватает шесть очков.
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