Артем Фаворов отличился голом за Академию Пушкаша, но его команда разгромно уступила

В рамках матча 22 тура венгерской Премьер Лиги состоялся матч между "Академией Пушкаша" и "Гонведом". В составе "академиков" выступает украинский полузащитник Артем Фаворов.

Интересно, что именно украинец открыл счет в матче на 47 минуте встречи, но его команда разгромно проиграла - 3:1 в пользу "Гонведа".

Примечательно, что для Дениса Фаворова этот гол стал уже третьим в сезоне за свою команду. Украинец в нынешнем сезоне 22 раза выходил на футбольное поле в составе "Академии Пушкаша".