Артем Фаворов отличился голом за Академию Пушкаша, но его команда разгромно уступила
1:3 для команды украинского легионера в матче чемпионата Венгрии
Фото: flickr.com
В рамках матча 22 тура венгерской Премьер Лиги состоялся матч между "Академией Пушкаша" и "Гонведом". В составе "академиков" выступает украинский полузащитник Артем Фаворов.
Интересно, что именно украинец открыл счет в матче на 47 минуте встречи, но его команда разгромно проиграла - 3:1 в пользу "Гонведа".
Примечательно, что для Дениса Фаворова этот гол стал уже третьим в сезоне за свою команду. Украинец в нынешнем сезоне 22 раза выходил на футбольное поле в составе "Академии Пушкаша".
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