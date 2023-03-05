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Артем Фаворов отличился голом за Академию Пушкаша, но его команда разгромно уступила

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1:3 для команды украинского легионера в матче чемпионата Венгрии

Артем Фаворов отличился голом за Академию Пушкаша, но его команда разгромно уступила

Фото: flickr.com

UA-Футбол
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В рамках матча 22 тура венгерской Премьер Лиги состоялся матч между "Академией Пушкаша" и "Гонведом". В составе "академиков" выступает украинский полузащитник Артем Фаворов.

Интересно, что именно украинец открыл счет в матче на 47 минуте встречи, но его команда разгромно проиграла - 3:1 в пользу "Гонведа".

Примечательно, что для Дениса Фаворова этот гол стал уже третьим в сезоне за свою команду. Украинец в нынешнем сезоне 22 раза выходил на футбольное поле в составе "Академии Пушкаша".

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В статье: Артем Фаворов Академия Пушкаша (Венгрия)
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