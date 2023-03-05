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Украинец Вьюнник принес победу своей команде в матче чемпионата Австрии. ВИДЕО

Наши за границей
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Команда Богдана одержала победу со счетом 1:0

Украинец Вьюнник принес победу своей команде в матче чемпионата Австрии. ВИДЕО

Фото: инстаграм grazerak

UA-Футбол
Новина українською

Украинский полузащитник Бондан Вьюнык забил очередной гол за свою команду "Грацер" во втором дивизионе чемпионата Австрии.

Точный выстрел украинца оказался единственным в матче, что позволило его команде праздновать минимальную победу - 1:0.

Наш футболист отправил мяч в сетку на 29-й минуте. Вьюнник успел подставить ногу под фланговый прострел справа. Команда украинца находится на 4-й позиции и ведет борьбу за путевку в элитный дивизион.

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В статье: Богдан Вьюнник
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