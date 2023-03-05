Украинец Вьюнник принес победу своей команде в матче чемпионата Австрии. ВИДЕО

Украинский полузащитник Бондан Вьюнык забил очередной гол за свою команду "Грацер" во втором дивизионе чемпионата Австрии.

Точный выстрел украинца оказался единственным в матче, что позволило его команде праздновать минимальную победу - 1:0.

Наш футболист отправил мяч в сетку на 29-й минуте. Вьюнник успел подставить ногу под фланговый прострел справа. Команда украинца находится на 4-й позиции и ведет борьбу за путевку в элитный дивизион.