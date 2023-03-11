Даниил Игнатенко отыграл четырнадцать минут за Бордо. Его команда расписала ничью с Сошо
Второй французский дивизион
instagram.com/danyaignatenkoo97
В матче 27-го тура второго французского дивизиона "Бордо" на выезде противостоял "Сошо". В итоге матч закончился ничьей 1:1.
В составе гостей сыграл украинский легионер Даниил Игнатенко. Он вышел на поле в результате замены на 76-й минуте.
Отметим, что Игнатенко в этом сезоне отыграл два матча за "Бордо" в Кубке Франции и 25 – в Лиге 2. Забил два гола.
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