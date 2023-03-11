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В Венгрии состоялось украинизированное дерби. Команда Романчука победила команду Мельника

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(1 голосов)

Последний в своей команде даже капитанил

В Венгрии состоялось украинизированное дерби. Команда Романчука победила команду Мельника

Фото: kisvardafc.hu

UA-Футбол
Новина українською

В рамках 23-го тура чемпионата Венгрии состоялся матч между "Кишвардой" и "Дебреценом". В итоге выиграли именно гости – 1:0.

Отметим, что в составе обеих команд были украинцы. За "Кишварду" весь матч провел Богдан Мельник, а за "Дебрецен" - Александр Романчук.

Следует добавить, что Роман Мельник был капитаном своей команды. Также за "Кишварду" сыграл Виктор Гей, кроме украинского, имеющий и венгерское гражданство.

После 23 туров "Дебрецен" идет на третьей строчке чемпионата, а "Кишварда" – на четвертой.

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В статье: Дебрецен Богдан Мельник
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