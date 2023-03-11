В Венгрии состоялось украинизированное дерби. Команда Романчука победила команду Мельника
Последний в своей команде даже капитанил
Фото: kisvardafc.hu
В рамках 23-го тура чемпионата Венгрии состоялся матч между "Кишвардой" и "Дебреценом". В итоге выиграли именно гости – 1:0.
Отметим, что в составе обеих команд были украинцы. За "Кишварду" весь матч провел Богдан Мельник, а за "Дебрецен" - Александр Романчук.
Следует добавить, что Роман Мельник был капитаном своей команды. Также за "Кишварду" сыграл Виктор Гей, кроме украинского, имеющий и венгерское гражданство.
После 23 туров "Дебрецен" идет на третьей строчке чемпионата, а "Кишварда" – на четвертой.
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