В Венгрии состоялось украинизированное дерби. Команда Романчука победила команду Мельника

В рамках 23-го тура чемпионата Венгрии состоялся матч между "Кишвардой" и "Дебреценом". В итоге выиграли именно гости – 1:0.

Отметим, что в составе обеих команд были украинцы. За "Кишварду" весь матч провел Богдан Мельник, а за "Дебрецен" - Александр Романчук.

Следует добавить, что Роман Мельник был капитаном своей команды. Также за "Кишварду" сыграл Виктор Гей, кроме украинского, имеющий и венгерское гражданство.

После 23 туров "Дебрецен" идет на третьей строчке чемпионата, а "Кишварда" – на четвертой.