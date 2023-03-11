Зозуля отыграл девять минут. Его команда сыграла вничью
Против Леонессы
Фото - Райо Махадахора
В чемпионате Испании, в третьем его дивизионе, состоялся матч с участием "Райо Махадаоды" и "Леонессы". Игра закончилась вничью 1:1.
В основном составе "Райо Махадаонды" не вышел украинец Роман Зозуля. Он появился на замену на 81-й минуте поединка.
"Райо Махадаонда" в своей лиге идет на восьмом месте после 27-ми туров.
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