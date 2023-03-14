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Команда украинца пробилась в полуфинал Кубка Шотландии

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Максим Кучерявый продуктивно проводит свою аренду за "Фалкирк"

Команда украинца пробилась в полуфинал Кубка Шотландии

Фото: falkirkfc.co.uk

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С 10 по 13 марта были сыграны матчи 1/4 финала Кубка Шотландии. Два шотландских гранда - "Рейнджерс" и "Селтик" преодолели эту стадию и сыграют между собой в полуфинале.

Сенсацию сотворил клуб 3-го дивизиона "Фалкирк", который прошел "Айр Юнайтед" из 2-го дивизиона. В составе первых сыграл украинец Максим Кучерявый. Он играет за "Фалкирк" на правах аренды из "Сент-Джонстона".

В 1/2 финала команда украинца сыграет против "Инвернесс", которая победила "Килмарнок" (2:1).

13 марта. Кубок Шотландии, 1/4 финала

"Фалкирк" – "Эйр" 2:1

Голы: Моррисон, 66 (пен.), Кеннеди, 83 – Акиньеми, 12

Нереализованный пенальти: Магвайр, 81

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В статье: Фалкирк (Шотландия) Максим Кучерявый
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