Яремчук подешевел на 3 млн евро, Сыч подорожал на 250 тысяч - Transfermarkt обновил цены на украинцев в Бельгии
Справедливо?
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Популярный аналитический портал Transfermarkt сегодня провел обновление цен на футболистов в бельгийском футболе, которое коснулось в том числе выступающих в лиге украинцев.
Наибольший регресс в стоимости среди украинцев показал нападающий Роман Яремчук, стоимость которого за полгода упала на 3 млн евро и составляет 9 млн. Также уменьшилась стоимость другого форварда, Александра Филиппова, однако не столь драматично - минус 100 тысяч евро (сейчас 250 тыс).
Цена на троих украинцев выросла. Наибольший прогресс показал защитник "Кортрейка" Алексей Сыч, прибавивший к своей стоимости 250 тысяч и теперь она составляет 650 тысяч. На 100 тысяч подорожали Александр Драмбаев из "Зюльте-Варегема" (сейчас 700 тыс) и хавбек Денис Бунчуков из "Сере" (отныне 100 тыс).
Стоит добавить, что в топ-10 наиболее потерявших в стоимости игроков сразу 7 футболистов, представляющих клуб Романа Яремчука, "Брюгге". Больше всего потерял левый вингер Ноа Ланг, цена на которого снизилась на 4 млн евро.
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