Владислав Кочергин выйдет в основе Ракува на центральный матч чемпионата Польши
Против Легии из Варшавы
Фото: Raków Częstochowa
В 26-м туре чемпионата Польши состоится центральный матч не только тура, но и всего второго круга – сыграют между собой первая и вторые команды Таблицы.
"Ракув" приехал в гости к варшавской "Легии".
В стартовом составе гостей выйдет украинский легионер Владислав Кочергин. Для него это уже 32-й матч в основном составе своей команды во всех турнирах в этом сезоне.
Добавим, что "Ракув" опережает вторую в таблице "Легию" на девять очков.
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