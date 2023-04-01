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Владислав Кочергин выйдет в основе Ракува на центральный матч чемпионата Польши

Наши за границей
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Против Легии из Варшавы

Владислав Кочергин выйдет в основе Ракува на центральный матч чемпионата Польши

Фото: Raków Częstochowa

UA-Футбол
Новина українською

В 26-м туре чемпионата Польши состоится центральный матч не только тура, но и всего второго круга – сыграют между собой первая и вторые команды Таблицы.

"Ракув" приехал в гости к варшавской "Легии".

В стартовом составе гостей выйдет украинский легионер Владислав Кочергин. Для него это уже 32-й матч в основном составе своей команды во всех турнирах в этом сезоне.

Добавим, что "Ракув" опережает вторую в таблице "Легию" на девять очков.

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В статье: Владислав Кочергин Ракув (Ченстохова)
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